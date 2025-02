Camera Usa approva bilancio di Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

3.44 Lahato una risoluzione che prevede 4.500 mld di dollari di tagli fiscali e 2.000 di riduzione della spesa federale in 10 anni, senza specificare quali settori saranno coinvolti. I repubblicani si preparano ora a una battaglia interna sulle misure da adottare, con i conservatori che puntano a ridurre fondi per Medicaid e aiuti alle famiglie meno abbienti. Decisivo è stato l'intervento dinel convincere i deputati scettici. La risoluzione stanzia anche 300mld per la sicurezza del confine e fondi per la difesa.