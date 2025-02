Camera oggi question time con quattro ministri | Salvini Foti Abodi e Schillaci in Aula

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si svolge, mercoledì 26 febbraio, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, risponde a interrogazioni sull'entrata in vigore dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di trasporto pubblico transfrontaliero (Manes – .