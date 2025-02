Lapresse.it - Camera boccia sfiducia a Santanchè, ma si va verso le dimissioni in caso di rinvio a giudizio per truffa all’Inps

La mozione divieneta dall’Aula della, ma per Danielasembra aprirsi l’ipotesi di inevitabiliindipersulla cassa Covid. Lei stessa, a Montecitorio, allude a questa possibilità. E netta appare ormai la posizione del suo partito, FdI, che con il vicecapogruppo allaMassimo Ruspandini la ringrazia “per quello che ha chiaramente detto al termine del suo intervento e cioè che, qualora venga malauguratamente rinviata aper la vicenda Inps, farebbe prevalere il cuore alla ragione e lascerebbe il suo incarico governativo per amore e rispetto di FdI e del presidente del Consiglio”. La mozione contro la ministra del Turismo non passa allacon 206 ‘no’, 134 sì e un astenuto.in aula: “Sarò sempre battagliera, avrò il mio tacco a spillo e il sorriso sulle labbra”Nel pomeriggio il clima si fa rovente a Montecitorio.