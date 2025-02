Quotidiano.net - Camera approva disegno di legge sulla partecipazione al lavoro: ora al Senato

Leggi su Quotidiano.net

L'aula dellahato ildial. Il provvedimento ha avuto 163 voti favorevoli, 40 contrari e 57 astensioni. Ora sarà trasmesso al, per l'zione definitiva. Contrari il M5s e Avs mentre il Pd si è astenuto. Il partito di Elly Schlein stava valutando il voto contrario, ma poi ha scelto "un'astensione critica" come ha anticipato in Aula la deputata Cecilia Guerra, aggiungendo che dalla maggioranza ci sono state solo parole e intonando perciò il ritornello di "Parole Parole" , canzone di Mina. Il provvedimento nasce da un'iniziativa della Cisldei lavoratori alla governance delle imprese.