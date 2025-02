Juventusnews24.com - Cambiaso riesce a recuperare per Juve Empoli? Thiago Motta ha poche scelte in difesa: le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per: tutti i dettagli sulle possibile mosse di calciomercato. Le ultimeCoperta cortissima inper ladiche sfiderà questa sera l’: il terzino bianconeroha recuperato dalla partita contro il Cagliari e sarà il titolare sulla fascia sinistra.quasi obbligate per il mister bianconero con Rouhi pronto a subentrare come ha fatto con i sardi. Tutti saranno importanti per conquistare la semifinale di Coppa Italia contro il Bologna.Leggi suntusnews24.com