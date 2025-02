Juventusnews24.com - Cambiaso recuperato per la Coppa Italia, subito titolare in Juve Empoli? È ufficiale la decisione di Thiago Motta

di RedazionentusNews24inper il match di: le scelte diha scelto la formazione per, il match dell’Allianz Stadium valido per i quarti di finale didopo il problema fisico accusato a Cagliari, sarà.Il laterale bianconero giocherà da terzino sinistro nel match di questa sera con in palio le semifinali della competizione.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.