Juventusnews24.com - Cambiaso convocato per Juve Empoli? È ufficiale la decisione sul laterale bianconero per il match di Coppa Italia

di RedazionentusNews24perdi Thiago Motta, ecco la lista dei convocati per laAndreaha smaltito i problemi fisici di Cagliari-ed è recuperato per l’. Ilè tra i convocati di Thiago Motta per ildi, in programma questa sera all’Allianz Stadium.potrebbe anche partire dal primo minuto da terzino sinistro vista l’emergenza in difesa della formazione bianconera.QUOTE– Dopo la bruciante eliminazione in Champions lantus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nellaun importante obiettivo stagionale. Allo Stadium arriva l’per la sfida valida per i quarti di finale. La quota 1X (vittoria o pareggio dellantus nei 90 minuti) è data a 8 invece che a 1.