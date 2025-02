It.insideover.com - Cambia il vento e la Russia, zitti zitta, sta rientrando nel mondo dello sport

Leggi su It.insideover.com

La recente convergenza tra Stati Uniti esembra aver ormai indirizzato la guerra in Ucraina verso un trattato di pace, anche se i suoi dettagli – e soprattutto le conseguenze per Kiev – sono ancora ben lontani dall’essere definiti. Ma la fine del conflitto avrà ricadute importanti anche sotto il profiloivo, dato che in seguito all’invasione di tre anni fa laera stata completamente esclusa da ogni competizione internazionale. Gli ottimi rapporti tra il presidente della FIFA Infantino e Trump lasciano pensare che il calcio possa essere proprio uno dei primi contesti in cui lapotrà tornare a competere, anche se quasi sicuramente la sua squadra non potrà essere presente ai Mondiali nordamericani del 2026. La fase di qualificazione dell’area UEFA, a cui è sempre stata affiliata la Federcalcio russa RFS, inizierà infatti il prossimo 21 marzo, e il calendario è già stato ufficializzato.