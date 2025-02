Liberoquotidiano.it - Cambia il clima, ecco il vero effetto-Donald: sono spariti i gretini

Saranno ancora quelli di Ultima Generazione, ma certo nonpiù quelli all'ultima moda. Al grido di «Drill, baby Drill» - coraggio bellezza, trapana - con cui ha rilanciato le perforazioni per produrre più carbon fossile,Trump ha messo in soffitta gli adepti di Greta Thumberg, lei pure desaparecida, inghiottita da una kefiah in una delle sue manifestazioni pro Hamas. Che fine hanno fatto gli ultra ambientalisti nostrani, quelli della disobbedienza civile, che si incollavano mani e piedi all'autostrada paralizzando il traffico o lerciavano con la vernice le opere d'arte? Hanno finito la benzina. Volevano sensibilizzare gli italiani al problema del riscaldamentotico, mariusciti piuttosto a esasperare anche quelli maggiormente dotati di pollice verde. Perfino Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non se li filano quasi più.