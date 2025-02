Ilnapolista.it - Calvario per Douglas Luiz, quinto stop stagionale per infortunio muscolare (Tuttosport)

Questa stagione è unper, si ferma nuovamente per un, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano della Juventus resterà almeno un mese fuori.resterà ancora fuori dal campo per almeno un meseLa gestione atletica è da rivedere, come scrive:Il brasiliano non si aspettava di doversi fermare di nuovo, ancor meno adesso che era tornato tra i convocati e aveva pure concordato con Thiago Motta il rientro in campo. Persi tratta deltotale e per ben due volte è stato vittima di una ricaduta. Anche la gestione è stata da rivedere; mai prima di quest’anno ha avuto così tanti patimenti atletici e in particolare di natura. Dal 22 ottobre ad oggi ha passato 73 giorni ai box.