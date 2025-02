Inter-news.it - Calvarese smonta le polemiche: «Gol Arnautovic regolare! Spiego»

non è d’accordo su chi sostiene che il gol meraviglioso di Markoin Inter-Lazio fosse da annullare. La sua moviola.GOL! – Ieri Micheal Fabbri ha diretta la partita di Coppa Italia tra Inter e Lazio, finita 2-0 in favore dei nerazzurri. L’ex arbitro Gianpaoloha commentato gli episodi della partita promuovendo la direzione di Fabbri. A differenza di quanto dice Graziano Cesari, il gol dell’Inter è perfettamente: «A Milano azzecca le decisioni importanti. Sul gol di, De Vrij sembra in fuorigioco (andrebbe verificato con le linee). Se così fosse, non sarebbe comunque una posizione influente: l’olandese non ha un impatto attivo su Mandas e non è sulla sua linea di visione visto che il pallone assume una traiettoria alta, partendo da molto lontano e scavalcando tutti i calciatori».