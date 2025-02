Quotidiano.net - CALL4INNOVIT 2025: le PMI italiane della Space Economy volano a San Francisco

Il settoreè in forte crescita e l'Italia si posiziona tra i protagonisti globali dell’innovazione spaziale. A confermarlo è, l’iniziativa promossa da INNOVIT - Italian Innovation and Culture Hub di San, che offre alle migliori PMIla possibilità di accedere a un esclusivo programma di accelerazione nella Silicon Valley. Un’opportunità per le PMILe aziendecon progetti innovativi nel campohanno tempo fino al 24 marzoper candidarsi su www.sf.com. L'iniziativa mira a selezionare le 25 PMI più promettenti, che avranno accesso a un percorso di orientamento online per perfezionare il proprio progetto e definire le migliori strategie di crescita internazionale.