Calhanoglu spiegato il motivo dell’esultanza speciale | ecco per chi era

Leggi su Ilnerazzurro.it

esultanza. Hakanha voluto rendereil suo gol contro la Lazio, trasformando un semplice gesto in un momento carico di significato. Il centrocampista turco, autore della rete del 2-0 nella sfida di Coppa Italia, ha festeggiato in un modo particolare, attirando subito l’attenzione dei tifosi e dei media. Poco dopo, tramite una storia su Instagram, ha voluto spiegare ildietro quella scelta, rivelando il dolce retroscena che si cela dietro la sua esultanza.esultanza per la piccola Mia“Promessa per Mia mantenuta”, ha scritto, accompagnando il messaggio con un articolo che racconta la storia della piccola tifosa. La bambina, grande sostenitrice del giocatore, gli aveva chiesto di dedicarle un’esultanzain caso di gol e il numero 20 nerazzurro non ha esitato a esaudire il suo desiderio.