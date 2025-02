Inter-news.it - Calhanoglu, gol ed esultanza diversa in Inter-Lazio: c’è un motivo speciale!

Hakantorna in gol dal dischetto in. Il regista turco mette in scena una particolarissima: c’è una spiegazione, ed è dolcissima.NUOVA– Niente mani alle orecchie per Hakandopo il rigore trasformato in. Questa volta, di fronte al boato dei tantissimi tifosi nerazzurri che hanno riempito San Siro in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, il regista turco ha esibito una nuova e particolare. Al minuto 77? del secondo tempo il centrocampista ha preso la sfera e l’ha posizionata sul dischetto: con la sua solita freddezza ha incrociato col destro, stregando completamente Christos Mandas. Portiere da una parte e pallone dall’altra, per il gol che raddoppia il vantaggio di Marko Arnautovic e regala definitivamente ai nerazzurri l’approdo alla semifinale di Coppa Italia.