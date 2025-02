Internews24.com - Calhanoglu e la promessa mantenuta: lo speciale gesto del regista dopo il gol alla Lazio

di Redazioneha dedicato l’esultanzail gol in Intera una piccola tifosa: lodelturco dei nerazzurriCon una storia postata su Instagram, Hakanha voluto spiegare il perché dell’esultanza in quella modalitàla rete di ieri sera in Inter. «per Mia» ha scritto il centrocampista turco, che posta poi un articolo in cui si racconta la storia di questa piccola tifosa, la cui richiesta al giocatore era stata proprio quella di dedicargli un’esultanzail rigore trasformato contro i biancocelesti.Detto, fatto.è tornato al gol col 2-0 in Coppa Italia, e ha inscenato i festeggiamenti come richiesto dpiccola Mia nell’incontro avvenuto poche ore prima della gara a San Siro. Une ovviamente un gol che riporta una bella ventata di energia e fiducia nelturco, troppo spesso fermato da problemi fisici in questa stagione.