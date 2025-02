Quifinanza.it - Calendario dei pagamenti Inps di marzo, le date di accredito di Adi, Assegno unico e Naspi

2025 l’continua a garantire l’erogazione delle principali prestazioni economiche a sostegno di pensionati, disoccupati e famiglie in difficoltà. L’istituto previdenziale assicura il pagamento puntuale di pensioni,di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, indennità di disoccupazionee Dis-Coll, oltre all’Universale per le famiglie con figli a carico. Iavvengono secondo unprestabilito, con scadenze differenziate in base alla tipologia della prestazione.Quando arrivano le pensioni diPer i pensionati che ritirano in contanti presso gli uffici postali, la disponibilità della somma è prevista per sabato 1°2025. Chi invece riceve l’su conto corrente bancario vedrà l’importo disponibile a partire da lunedì 3