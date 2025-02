Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, idea Solet: Manna prepara l’assalto

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Servirà una grande sessione dialper tornare ad essere protagonista in tutte le competizioni. La squadra di Conte sta evidenziando un calo in questa prima fase del girone di ritorno, tanto da perdere il primato in classifica nonostante il periodo non eccelso dell’Inter. Una flessione in parte dovuta all’addio di Kvaratskhelia, che ha limitato il potenziale offensivo degli azzurri. Sotto esame, però, anche il reparto difensivo, tutt’altro che impeccabile nelle ultime uscite. Ecco perché,avrebbe individuato in Oumaril profilo adatto a rinforzare la difesa in estate.stuzzica Conte:già al lavoroAntonio Conte non è rimasto particolarmente soddisfatto deleffettuato dal. Il tecnico si aspettava qualcosa di più a gennaio, dove la rosa è stata oggettivamente indebolita.