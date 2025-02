Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic ha due nomi per il ruolo di direttore sportivo

Ildeldinon può prescindere dalla scelta del, ecco i duein lizza.Ildeve farsi perdonare l’eliminazione ai play-off di Champions League contro il Feyenoord, la gara contro il Bologna sarà importantissima anche perché i rossoblù si stanno contendendo col Diavolo (e anche Juventus, Lazio e Fiorentina) il quarto posto in Serie A. Sergio Conceiçao deve trovare l’equilibrio necessario per regalare una bella prestazione.Il Diavolo ha portato avanti la sessione invernale disenza, ma sicuramentenon potrà continuare a mantenere vacante questa posizione. Si era pensato ad Andrea Berta ma, dopo aver lasciato l’Atletico Madrid dopo 11 anni, non arriverà in rossonero. Irimasti sono due: Fabio Paratici e Igli Tare.