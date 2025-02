Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dopo Theo Hernandez: per Maximi De Cuyper c’è la concorrenza di…

Leggi su Dailymilan.it

Ilancora non è iniziato ma ilpensa già al, il nome scelto èDema c’èIldeve cominciare a guardarsi in giro per trovare il possibile sostituto di. Il terzino francese non rinnoverà il suo contratto con ile in estate potrebbe salutare per non lasciare a zero nel 2026. Le prestazioni del francese sono state deludente i rossoneri non possono accettare le richieste altissime fatte dal suo procuratore.i rinnovi di Mike Maignan, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, i rossoneri si preparano cosi a perdere un giocatore che fino a qualche mese fa era considerato uno dei migliori della rosa rossonera.addio sicuro in estate View this post on InstagramA post shared by Maxim De(@maxim.