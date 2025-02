Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Christian Pulisic dice si alla proposta di rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Le cifre

Leggi su Dailymilan.it

In vista delilè pronto ad allungare il contratto di, l’americano ha accettato l’offerta diIn casaè pronto per essere ufficializzato anche il terzodi contratto dopo quelli di Mike Maignan fino al 2028 e quello di Tijjani Reijnders fino al 2030. Si tratta di quello di, l’americano ha un contratto fino al 2027 la società è pronta per allungarlo fino al 2028 con opzione per il 2029.Il numero 11 è uno dei giocatori più importanti della rosa rossonera e con la maglia delha trovato la continuità che con la maglia del Chelsea non era riuscito a fare. Proprio per questo motivo, l’americano verrà premiato dsocietà con unche passerà da 4 a 5 milioni di euro a stagione diventando uno dei giocatori più pagati in rosa.