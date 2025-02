Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers da record e la Roma tratta la permanenza: la richiesta di Ibrahimovic

brilla con la, che vuole il belga a titolo definitivo per il prossimo: cosa fa ilcon Ibrahimovic?continua a brillare con la maglia dellae adesso il futuro dell’esterno belga potrebbe davvero essere nella capitale. Il classe 1999 è stato protagonista di un’altra grandissima prestazione nella gara con il Monza, tanto che ha aperto le marcature con un mancino a giro dalla distanza, che ha mandato in delirio i tifosi giallorossi.Ricordiamo che ilaveva ceduto il giocatore in estate in prestito secco (scambio di cartellini con Tammy Abraham), senza l’inserimento di alcuna clausola. E menomale. Sì, perchéè diventato uno degli imprescindibili di mister Claudio Ranieri e ha aumentato il proprio valore di diversi milioni.