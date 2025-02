Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Ceccarini fa un pronostico per l’attaccante del futuro: «Lookman? A oggi mi sembra più percorribile un’altra pista»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24fa un’ammissione sue su quell’altro attaccante che pare essere più vicino ai bianconeriIlvive un momento di bivio soprattutto per quanto concerne l’attacco. A chi affidare le chiave realizzative della squadra di Thiago Motta per l’anno venturo tra Ademola, Victor Osimhen e Karim Adeyemi. Il direttore di TUTTOmercatoWEB ha la risposta, che ha riferito ai microfoni di Radio Bianconera durante “Cose di Calcio“.PAROLE – «? Penso che se lo dovesse puntare lantus sarebbe costretta a pagarlo molto, come ci insegnano i trascorsi con l’Atalanta, admipiùlaAdeyemi».Leggi suntusnews24.com