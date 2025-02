Lanazione.it - Calcio. Terza: la Coppa è del Marciana

Pisa 26 febbraio 2025 – Il2.0 vince laProvinciale Figc diCategoria stagione 2025/26. Al "Nuovo Marconcini" ilsupera l'Atletico Le Melorie al termine di una gara molto valida agonisticamente e particolarmente sentita anche per la giovane fondazione delle due compagini vogliose di scrivere una pagina importante della loro storia calcistica. I bianco-rossi di Cascina si aggiudicano la 27 ° edizione dellaimponendosi 2 – 0 sugli avversari di Ponsacco grazie alle reti messe a segno dia Simoncini e da Cassola. Una vittoria meritata per ilche dopo due anni di delusioni è cresciuto diventando un gruppo squadra capace di giocarsela con tutti ed in grado di raggiungere i propri obbiettivi. Grande merito di tutto questo va riconosciuto al mister Roberto Giannetti, vera anima di questo