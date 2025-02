Lanazione.it - Calcio. Terza Categoria: Santa Maria a Monte in testa

Pisa 26 febbraio 2025 – Ilagguanta il primo posto nel girone B di. E’ questa la notizia della quinta giornata del girone di ritorno, con la squadra di mister Valori che piega 2 – 0 il Ponte a Elsa nello scontro diretto ed a quota quarantuno punti aggancia inil Casenuove Gambassi costretto al pareggio per 1 – 1 in trasferta sul campo del Casciana Terme in un altro scontro diretto di alta quota. Padroni di casa del Casciana Terme che però, non vincendo si ritrovano al quinto posto con trentasette punti, uno dietro il Ponte a Elsa quarto sconfitto dal. In corsa e meglio di tutti sta il Calasanzio che con una rete di Bianco batte l’Oltrera (1 – 0) ed ha gli stessi quarantuno punti die Casenuove Gambassi, ma ha una gara da recuperare contro il Perignano e quindi potenzialmente la possibilità di avere tre o un punto in più rispetto a tutti.