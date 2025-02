Lanazione.it - Calcio. Terza Categoria: girone A giallorosso

Pisa 26 febbraio 2025 – IlA dinon può che parlare della capolista Porta a Lucca. I giallorossi vincono allo scadere il derby pisano contro il Pisa Ovest per 2 – 1 e collezionano la loro sedicesima vittoria stagionale che, sommata ai quattro pareggi portano la squadra a quota cinquantadue punti in classifica, ancora imbattuta e con diciotto punti di vantaggio sulla seconda Via di Corte. Le reti di Domenici e Bahiti determinano il successo della squadra di mister Micomonaco capace di segnare sin qui quarantacinque reti (miglior attacco) e di subirne tredici (miglior difesa). Nel prossimo turno trasferta a Pappiana. Al secondo posto come visto il Via di Corte che pareggia in casa contro il Fabbrica per 2 – 2. Al terzo posto Ponteginori e Lajatico che nello scontro diretto giocato a Lajatico si dividono la posta in palio con due reti per parte (2 – 2).