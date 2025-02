.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 21^ giornata dei gironi B e C

Leggi su .com

Prosegue il testa a testa Castelfrettese-Ostra in vetta. Solo un pari per Montemarciano e Marzocca, l’Osimo batte il Borghetto. In coda lo Staffolo batte la Filottranese in casa, exploit Labor contro la Real CameraneseVALLESINA, 26 febbraio– Sembrano essere ormai definite le posizioni di classifica in questametà del girone di ritorno in. Nel girone B, in particolare, il testa a testa per la vittoria del campionato sembra essere tra Castelfrettese e Ostra.Dietro di loro anche la lotta per i play-off sembra essere ormai racchiusa a una rosa ristretta di squadre: Marzocca e Montemarciano sembrano salde nelle loro posizioni nella Top Five, mentre per la quinta piazza sarà probabilmente lotta a quattro tra Osimo 2011, Borghetto, Real Cameranese e Borgo Minonna.