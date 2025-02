Sport.quotidiano.net - Calcio: in Seconda Categoria si infiamma la corsa promozione. La Fivizzanese inciampa. Vola la Carrarese Giovani

La 23ª giornata ha portato scossoni al vertice della classifica del campionato di. La, scesa al “Comunale“ per vincere, ha dovuto inchinarsi alla supremazia della matricola Dallas Romagnano che mette a segno l’impresa della giornata. Ne approfitta lache piega i cugini Ricortola portandosi a sole tre lunghezze dalla capolsita. A sette giornate dalla fine della regular season tutto torna in discussione, sia nella parte alta sia nella parte bassa della classifica.che stanno disputando un loro particolare campionato, distinguendosi da una sorta di “splendido isolamento“, fra quattro domeniche sono a confronto al “Comunale“. Ritornando alla domenica giocata, complimenti alla Villafranchese. Ma soprattutto complimenti a Conti, l’uomo che sta riportando in alto la squadra.