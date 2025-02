Sport.quotidiano.net - Calcio: In prima si complica il cammino del serricciolo dopo la sconfitta subita nel derby col romagnano. Gilli amareggiato: "Risultato bugiardo, abbiamo peccato in fase di finalizzazione»

Situazione sempre più pericolosa in casail brutto stop rimediato nelcontro l’ottimo. I gialloblù sono usciti dal match andato in scena al “Raffi“ con un pesante passivo di 3-0 e con la consapevolezza che a 7 giornate dal termine non saranno più ammessi passi falsi. I ragazzi di Paolini hanno incassato la secondaconsecutiva, l’undicesima della stagione, che li condanna al terz’ultimo posto con 20 punti all’attivo. Sotto di loro a una lunghezza di distanza il Gorfigliano, mentre sopra a + 5 si trovano il Mulazzo e il Pistoia. "Ilperché fino all’1-0 – precisa il segretario e dirigente– finalizzato da Monaco al 19’ con una precisa incornata,retto molto bene ecreato due grosse opportunità con Barattini che purtroppo non sono state sfruttate a dovere.