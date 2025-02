Sport.quotidiano.net - CALCIO A CINQUE. Futsal travolge il Deportivo. Successo pesante

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arriva ancora un importanteper ilLucchese che, con un perentorio 7-2, batte ilChiesanuova. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che, grazie a questi punti, allungano a più sette in classifica sulla zona play-out. Il trainer Umalini ha dovuto fare a meno del campocannoniere della squadra, Rovella, mentre ha ritrovato diversi giocatori rientrati dopo gli acciacchi. Il match inizia equilibrato, con diverse occasioni per entrambe le formazioni. A sbloccarlo ci pensano i rossoneri, con un gol di Choubane. IlLucchese, dopo il vantaggio, riesce a gestire la gara con tranquillità, grazie anche alla sicurezza che trasmette Aait Laamiri tra i pali. Nel finale di tempo arriva il meritato raddoppio con Mustapha Byaze, al suo rientro in campo dopo due mesi di assenza.