Anteprima24.it - Calcio a 5, Serie A: ritorna al successo la Feldi Eboli, tris alla Came Treviso

Tempo di lettura: 3 minutiLatornavittoria e lo fa in una serata che regala alle volpitane tante note positive. Il 3-1 sullaè frutto di una grande prova di squadra e di una gara quasi mai in discussione. Tante le gioie al Palasele, non solo per la ritrovata vittoria dopo il ko di Manfredonia, ma anche per il ritorno al gol di Barra e soprattutto per l’esordio stagionale dal primo minuto di Generoso Di Stanio. Il giovane portieretano, cresciuto nella cantera rossoblù, si regala nella giornata del suo compleanno una prestazione da incorniciare con parate importanti che sigillano il risultato delle volpi.Senza Dalcin, Venancio e Liberti, laschiera ancora il giovane Di Stanio tra i pali che si regala una serata da grande protagonista. Subito chiamato in causa il portiere rossoblù salva su Sacon, poi lava vicina al gol con Caruso che non riesce a saltare il portiere avversario che gli sbarra la strada.