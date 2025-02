.com - Calcio a 5 / Il cingolano Damiano Meschini vince il campionato di Serie C2 in Emilia Romagna con il Montale C5

Classe 1994 cresciuto nella frazione Villa Pozzo, ex del Moscosi, risiede a Modena per motivi di lavoro: ha già segnato 6 gol. “Abbiamo vinto ilcon una età media tra le più basse della categoria. Un saluto a tutti gli appassionati di futsal di Cingoli”CINGOLI, 26 febbraio 2025 – Ila 5anche fuori regione. Nella vittoria del girone A diC2dela 5, infatti, c’è anche il contributo del trentenne, cresciuto a Cingoli nella frazione Villa Pozzo ma residente per motivi di lavoro nel Modenese.“Ringrazio le società cingolane che mi hanno permesso di iniziare a praticare questo sport – spiega il classe 1994 -, seguo con interesse i campionati locali.re ilcon una delle squadre con una media età tra le più basse della categoria è sicuramente la ciliegina sulla torta”.