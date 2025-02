Calatabiano, salvati 6 cavalli trovati nel degrado in precarie condizioni sanitari

Leggi su Dayitalianews.com

I poliziotti della squadra a cavallo della Questura di Catania, hanno eseguito un controllo in un terreno, in territorio di, adibito impropriamente alla custodia di animali. In particolare, sono statiseitenuti all’aperto e senza alcun riparo, in pessimeigienico-e, tra fango ed escrementi. Non solo, i controlli sul posto hanno avuto modo di constatare come gli animali non avessero a disposizione acqua e cibo, tanto da essere ritenuti dai medici veterinari malnutriti e in scarsedi salute. Il terreno si presentava fangoso e pieno di liquami a causa dell’assenza di un’adeguata concimaia. La struttura, fin troppo limitata per ospitare i sei, è risultata del tutto priva di autorizzazione da parte dell’Asp competente per territorio.