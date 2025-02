Lopinionista.it - Calamari ripieni con Dadocrema: la ricetta

Leggi su Lopinionista.it

Un must nei menù dei ristoranti di mare, ma facili da preparare anche ai fornelli di casa, per cene a base pesce con gli amici capaci di stupire! Profumati, morbidissimi e super gustosi, isono unafacile e veloce che conquista tutti con la sua invidiabile delicatezza. Per renderli ancora più gustosi, Melania ha utilizzatoBauer Vegetale, una purea naturale di verdure che cambia il volto dei tuoi piatti.a cura di Melania Pilloni.DIFFICOLTA’ facileTEMPO DI PREPARAZIONE 20minTEMPO DI COTTURA 30minINGREDIENTI PER 4 PERSONE4grossi500ml di salsa di pomodoro50g pangrattato1 uovo2 cucchiai di formaggio grattugiato1 cucchiaioVEGETALE BAUER2 foglie di alloro1/2 bicchiere di vino biancoqb saleqb pepeqb olio extra vergine di olivaqb prezzemolo tritato5-6 pomodorini datterino (facoltativo)Uno spicchio d’aglio (facoltativo)ProcedimentoPulire i