Thesocialpost.it - Caivano, fa entrare l’ufficiale che notifica lo sfratto: poi va in camera e si suicida

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio si è consumato a, in provincia di Napoli, dove un uomo di 31 anni, con un lavoro precario, si è tolto la vita dopo aver ricevuto ladiesecutivo. La vicenda ha lasciato sgomenta la comunità locale e riaperto il dibattito sulla difficile condizione abitativa di molti cittadini in situazioni di precarietà economica.Il drammatico gesto dopo ladiL’uomo, che viveva in affitto nell’appartamento oggetto della procedura di, ha accolto con gentilezzagiudiziario, una donna, offrendole persino un caffè prima di chiederle qualche minuto per andare in bagno. Poco dopo, invece, si è chiuso nella sua stanza da letto, dove ha deciso di togliersi la vita impiccandosi.giudiziario, dopo aver atteso invano il suo ritorno e aver constatato che non si trovava in bagno, ha provato a chiamarlo senza ricevere risposta.