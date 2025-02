Ilrestodelcarlino.it - Caccia ai teppisti in centro: "Dietro questi gesti si nasconde un malessere. Noi vorremmo ascoltarli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Prima di parlare di vandalismo bisognerebbe capire se in realtà non sia undi gioventù. A volte certi comportamenti nascondono altro e se non si conosce la malattia non si può dare una cura". Parla così Patrizia Santoncini, presidente del Ctp 1, il consiglio territoriale partecipato che ha preso il posto delle vecchie circoscrizioni, una realtà vicina ai cittadini e che dovrebbe servire da tramite per segnalare all’amministrazione comunale cosa va e cosa non va nel territorio. Alla presidente del Ctp 1, che si occupa della zona del, comprese le spine dei due corsi e quindi anche piazza Roma, piazza Stamira e vicolo Menicucci, dove sono avvenuti danneggiamenti di auto dei residenti da parte di un gruppo di ragazzini, non sono arrivate segnalazioni dirette dei cittadini. "Abbiamo fatto anche delle assemblee di quartiere – spiega Santoncini – ma non è emerso questo, non così zonizzato.