Buonarroti: dal 28 febbraio in digitale "Komorebi", il secondo singolo

Da venerdì 282025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali “” (Overdub Recordings), ildi, estratto dall’omonimo EP di prossima uscita.“”, title track dell’EP ammorbidisce le sonorità più spigolose dell’intro con delicati arpeggi di glockenspiel, creando un’atmosfera romantica e nostalgica. È uno dei momenti più luminosi del nuovo lavoro discografico dell’artista campano, una melodia che, proprio come suggerisce il titolo, ricorda la luce che filtra tra le fronde degli alberi, regalandoci una sensazione di serenità.Commenta l’artista a proposito della nuova release: “Un tocco di velluto sulla pelle, un soffio di vento tra i capelli: così si potrebbe descrivere l’impatto emotivo di questo brano”.I videoclip dei singoli successivi saranno pubblicati in sequenza, come una vera e propria serie TV.