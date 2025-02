Lanazione.it - Buon compleanno Michelangelo: al via le celebrazioni dei 550 anni del Buonarroti

Firenze, 26 febbraio 2025 - ", 550da celebrare a dovere!" Prenderanno il via il 6 marzo,versario della nascita del grande artista rinascimentale, lea Caprese, in provincia di Arezzo: il Museo Casa Natale diarroti ospiterà l'emissione di un francobollo commemorativo e l'annullo filatelico speciale. Tra il 6 e l'8 marzo Caprese ospiterà anche una mostra di francobolli celebrativi suda tutto il mondo. L'8 marzo l'versario del battesimo di(1475-1564) sarà celebrato con una santa messa e con un giro in bicicletta "Itinerario", "per far conoscere ai partecipanti i principali luoghi di interesse storico-culturale della zona", ha annunciato Simone Antonio Palermo, assessore all'urbanistica e al turismo.