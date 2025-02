Cultweb.it - Buffalo Bill, il mito western che ha reinventato il circo

, pseudonimo di William Frederick Cody, è una delle figure più emblematiche del Far West. Nato nel 1846 in Iowa, è diventato celebre come cacciatore di bisonti, esploratore dell’esercito e guida per le carovane di pionieri. Tuttavia, il suo vero lascito è stata la creazione del’s Wild West, un’attrazione capace di mescolare spettacolo, storia e folklore, ridefinendo il concetto die influenzando profondamente l’immaginario collettivo dell’epopea.Ma come è nata effettivamente la leggenda di? Il personaggio ottiene notorietà negli anni Settanta dell’Ottocento grazie ai suoi exploit come scout per l’esercito statunitense e cacciatore di bisonti. Le sue imprese, poi, vengono romanticizzate dai romanzi d’avventura e dalla stampa, che lo trasforma in un’icona vivente del West.