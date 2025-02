Lortica.it - Bucine al centro delle bonifiche Keu: al via la fase operativa per il risanamento ambientale

Procede ilnei siti Keu della Toscana, con particolare attenzione all’impianto Lerose Srl diDopo aver completato le analisi dettagliate e le progettazioni necessarie, la struttura del Commissario Unico alleha avviato la, che prevede l’uso di tecniche innovative per la bonifica e la messa in sicurezza dei rifiuti.Il presidente della Regione Giani e l’assessora Monni hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal Commissario Vadalà e dai suoi collaboratori, sottolineando l’importanza della collaborazione con ARPAT e gli enti locali. “La vicenda keu rappresenta una ferita dolorosa inflitta dalla criminalità al nostro territorio, ma la nostra risposta dimostra che in Toscana ci sono Istituzioni coese e forti anticorpi contro la criminalità”, hanno dichiarato.