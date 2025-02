Ilfattoquotidiano.it - Bruxelles affossa le speranze del ministro Pichetto: “Mai più gas russo”. Ma la partita è aperta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chiude il gas alitalianoFratin che, pochi giorni fa, aveva auspicato una rapida ripresa delle forniture dalla Russia una volta siglata un’intesa sull’Ucraina. Oggi il commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen,però l’ipotesi:”Siamo determinati a smettere di acquistare gasin Europa. Non credo di poter essere più chiaro di così: siamo determinati a non continuare più ad acquistare gas e quindi a fornire entrate per il forziere di guerra Putin”.Va detto però che lae tutta da giocare. Da quando Trump e Putin hanno iniziato a parlarsi, il prezzo del gas venduto nell’Ue è sceso di circa il 20%. Gli investitori pensano proprio che, una volta finita la guerra, il gastornerà a scorrere anche nei tubi che lo portano in Europa. Non che le forniture si siano mai azzerate, neppure in questi anni di guerra.