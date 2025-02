Brighton Palace Fulham e Chelsea sono tutti grandi vittorie

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-26 00:27:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:La Premier League è tornata per alcune azioni infrasettimanali mentre ci dirigiamo verso marzo e martedìstate offerte quattro partite.e Bournemouth siincontrati per un enorme scontro all’Amex con entrambe le parti che inseguono un posto in Champions League in questa stagione e cercavano di tenere il passo con le squadre intorno a loro.Mentre a sud di Londra, la risorgenteCrystaldi Oliver Glasner ha accolto con favore l’Aston Villa, cercando anche di finire tra i primi quattro della Premier League in questa stagione.Nel frattempo,si è recato a lupi, che nonancora al sicuro dalla retrocessione mentre i cottager posannusare una rara campagna in Europa.