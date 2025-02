Ilgiorno.it - Brescia: voleva uccidere un pentito, arrestato il boss del clan Sarno

, 26 febbraio 2025 – Provano a incendiargli l’auto, con l’obiettivo di attirarlo in strada e successivamente ucciderlo: cinque persone arrestate con l’accusa di tentato omicidio. La possibile vittima del piano, non concretizzatosi solo per il tempestivo intervento di vigili del fuoco e polizia, è un ex collaboratore di giustizia di origini campane, ma da tempo residente a. I provvedimenti L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dal Centro operativo Dia, sulla scorta di un provvedimento emesso dal gip in seguito alla richiesta dei pm della Direzione distrettuale antimafiana. L'indagine trae origine dal rogo, avvenuto nel gennaio 2022 a, nella zona Urago Mella. Obiettivo degli incendiari era un'auto in uso a un ex collaboratore di giustizia di origini campane da tempo residente nel capoluogo della Leonessa.