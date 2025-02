Boxe Angela Carini parte bene a Sofia | vittoria ai punti contro la veterana Tatar Bene anche Nicoli

Leggi su Sportface.it

Proprio mentre il CIO comunicava il riconoscimento provvisorio della World Boxing in vista di Los Angeles 2028, la squadra azzurra di pugilato centrava due qualificazioni su tre nel settore femminile al Torneo Strandja di, le cui finali sono in programma il prossimo 2 marzo. Spera di esserci. L’azzurra lo scorso dicembre ha alzato l’ottavo titolo nazionale della sua carriera e oggi nei 63 kg ha battuto ai5-0 la turca Gulsum, ex campionessa mondiale ed europea, prima donna del suo paese a diventare professionista. Oggi la turca ha 40 anni, ma rimane un’avversaria ostica.però avanza e sorride in vista della semifinale, dove dovrà vederselala kazaka Laura Yessenkeldi. “Abbiamo rotto il ghiaccio, sono felicissima – ha dettodopo il match -.