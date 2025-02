Lanazione.it - Bove, la sua storia è una lezione. Al Viola Park con i ragazzi del liceo

Bagno a Ripoli (Firenze), 26 febbraio 2025 – Ogni volta il suo ricordo torna lì, a quella maledetta domenica 1° dicembre quando all’improvviso il suo cuore si è fermato in mezzo al campo. Per la verità, di quegli attimi di terrore, Edoardoricorda poco o nulla. Anzi, ogni qual volta in questi mesi si è rivisto alla tv e ha inteso cosa sarebbe potuto succedere se i soccorsi non avessero agito in tempo ha provato un senso di vergogna. Proprio lui, una delle persone più riservate che il mondo del calcio possa vantare. Eppure, che si tratti di tornare con la mente a quell’arresto cardiaco che ha per sempre cambiato la sua vita davanti a milioni di persone, come gli è successo salendo sul palco di Sanremo, oppure al cospetto di una platea di studenti (come ieri al), il centrocampista della Fiorentina ha sempre quell’espressione estraniata dipinta sul volto e quella voce quasi impacciata che trasudano spontaneità.