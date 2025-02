Ilrestodelcarlino.it - Botte tra tifosi e babygang. FdI-Lega: "Pd inadeguato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul tema degli scontri trae baby-gang interviene Alessandro Rinaldi. "Sono anni che gruppi diprovocano ed importunano idella Reggiana allo stadio – dichiara il capogruppo in Comune e segretario cittadino dellaa Reggio –. Sabato la situazione è degenerata. Servono pene esemplari. Ho depositato ieri in Consiglio un odg urgente per esprimere solidarietà aiaggrediti e per richiedere un aumento della presenza delle forze dell’ordine e l’istituzione di un presidio fisso della polizia locale. Ovviamente il Pd ha respinto la discussione. Non è urgente discutere di fatti violenti avvenuti meno di 48 ore prima in danno dei, mentre è urgente discutere di Palestina o di pace in Ucraina. Proporrò una modifica al regolamento comunale per rendere più oggettiva e meno discrezionale l’ammissione delle urgenze".