Lapresse.it - Bosnia, presidente Milorad Dodik condannato a un anno di reclusione

Leggi su Lapresse.it

Il tribunale di Sarajevo haildellaa undi prigione e a sei anni di interdizione dall’attività politica. La storica sentenza è arrivata dopo un processo durato unè stato ritenuto colpevole di aver disobbedito all’Alto rappresentante internazionale Christian Schmidt, incaricato di supervisionare la pace nel paese balcanico. Il, che non era in aula quando è stata letta la sentenza, ha dichiarato che ignorerà qualsiasi condanna e ha minacciato “misure radicali” in risposta, tra cui l’eventuale secessione dell’entità serba della, la Repubblica Serba, dal resto del Paese.Il contesto storicoLa minaccia separatista diha riacceso le paure in, dove la guerra del 1992-95 ha causato la morte di 100.000 persone e lo sfollamento di milioni di civili.