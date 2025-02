Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: stoxx 600 guadagna, focus su Friedrich Merz e trimestrale Nvidia

Leggi su Quotidiano.net

toniche con i Treasury americani che si sono stabilizzati mentre gli investitori sembrano aver superato i deboli dati economici statunitensi che hanno influenzato alla vigilia i mercati finanziari. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo600,quasi un punto percentuale con finanziari e industriali in luce. Francoforte allunga a +1,12% dopo l'esito delle elezioni conCancelliere in pectore. Parigi sale dello 0,94%, Milano dello 0,93% consolidando i massimi a 39mila punti. Anche Madrid (+0,75%) e Londra (+0,77%) confermano l'andamento positivo. I future su Wall Street sono con il segno più in una giornata in cui la lente è sulladidopo che i tecnologici hanno spinto Hong Kong. Tra i diversi titoli è da segnalare la corsa delle birre Inbev (+7%) in scia ai conti sopra le stime.