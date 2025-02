Borse Asia-Pacifico in rialzo | Hong Kong guida con +375% grazie all' ottimismo sull' IA cinese

Quotidiano.net - Borse Asia-Pacifico in rialzo: Hong Kong guida con +3,75% grazie all'ottimismo sull'IA cinese

dicondi corsa (+3,75%) sul rally dei principali titoli internet cinesi,al persistentee capacità di intelligenza artificiale del Paese. I guadagni si sono riversati anche sui mercati della Cina continentale con ildi Shanghai (+1,02%) e Shenzen (+1,1%). Tokyo cede (-0,25%) invece, in scia all'andamento di Wall Street, che ha chiuso in ribasso per la quarta sessione consecutiva a causa dei deboli datia fiducia dei consumatori che hanno alimentato le preoccupazioni per il raffreddamento dell'economia statunitense. Pesa poi la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare i dazi. Leeuropee sono attese con il segno più e sono positivi anche i future su Wall Street. Nel frattempo in Germania l'indice che misura la fiducia dei consumatori a marzo cala ancora ed è peggio delle stime.