Borsa | l' Europa chiude in deciso rialzo Francoforte +17%

Borsa: l'Europa chiude in deciso rialzo, Francoforte +1,7%

Seduta convincente per le Borse europee, che salgono con Wall Street in attesa dei conti di Nvidia e guardano ai progressi per la fine della guerra in Ucraina.ha chiuso indell'1,71%, Parigi dell'1,15% e Londra dello 0,72%.