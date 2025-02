Metropolitanmagazine.it - BornToStandOut lancia la collezione Extrait Extrême

– 4 estratti dedicati all’Oud. Black Guava, Balck Mango, Oud Candy, Purple Stain.Fondato dal visionario imprenditore coreano Jun Lim,nasce grazie alla sua profonda passione per le fragranze. Collezionista di due cose soltanto, arte e profumo, Lim ha unito i due elementi in un progetto artistico che sfida il tradizionale mercato coreano. Dall’animo profondamente disruptive e promotore di una filosofia provocatoria e fuori dagli schemi, il brand inneggia alla ribellione contro gli standard sin dal suo nome:ovvero “nati per distinguersi”.BLACK GUAVAPROFUMIERE: SUZY LE HELLEYBlack Guava incarna l’eterna dualità tra luce e oscurità. La dolce e vibrante luminosità della guava, piena di vita ed energia, viene sopraffatta dalla profondità fumosa e seducente dell’oud, catturando il misterioso fascino dell’ombra e del buio.